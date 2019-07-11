МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз США снизил прогноз по экспорту пшеницы из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) до 34,5 миллиона тонн, следует из июльского обзора министерства.

Июньская оценка министерства по экспорту составляла 37 миллионов тонн. Прогноз по урожаю пшеницы в текущем сезоне был также понижен — до 74,2 миллиона тонн с 78 миллионов. По оценке министерства, переходящие запасы данной культуры на конец июня будущего года уменьшатся до 7,428 миллиона тонн (оценка снижена с 7,728 миллиона) с 7,728 миллиона тонн на конец июня 2019 года.

Прогноз по урожаю пшеницы был снижен из-за засухи в основных регионах, где засеяны озимые культуры. В то же время Минсельхоз США указывает, что урожай пшеницы все равно ожидается вторым по величине в истории. "Хотя экспорт несколько снизится, ожидается, что Россия все равно будет ведущим мировым экспортером (пшеницы — ред.) третий год подряд", — указывается в докладе.

По оценке министерства, Соединенные Штаты в 2019-2020 сельхозгоду могут экспортировать 25,5 миллиона тонн пшеницы (оценка повышена с 23,5 миллиона тонн). Поставки из стран Евросоюза в текущем сезоне могут составить 27 миллионов тонн (прогноз повышен с 26,5 миллиона тонн). Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 771,463 миллиона тонн (июньская оценка — 780,829 миллиона).

Минсельхоз РФ ожидает, что валовый сбор зерна в России в 2019 году составит 118 миллионов тонн, урожай пшеницы может достичь 75 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы.

В четверг глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что экспорт зерновых культур из РФ в 2018-2019 сельскохозяйственном году составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы — 35,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сезоне экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.