МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Замруководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину в даче взятки и подал в отставку, сообщил РИА Новости в четверг вечером ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. В фонде пока такими сведениями не располагают.

Иванов был ранее задержан по подозрению в даче взятки.

"Иванов подал в отставку и признал вину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы", — сказал Мельников.

"У нас нет такой информации", – сказали РИА Новости в Пенсионном фонде.