МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2019 года нарастила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 6,101 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Производство чугуна за первые шесть месяцев выросло на 1% и составило 4,667 миллиона тонн. Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 1% и составили 5,669 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.