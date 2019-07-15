МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Инвестиционная компания из Бахрейна хочет вложить в Крым порядка 500 млн евро ($563 млн), пишет газета "Известия" в понедельник.

Название компании не разглашается из-за опасений риска санкций.

Вложения предполагаются в инфраструктурные проекты на полуострове.

Издание ссылается на представителя данной фирмы в Центральной и Восточной Европы Штефана Довину. По словам собеседника, в скором времени на встрече в Москве будут обсуждены детали проекта.

Размер инвестиций будет зависеть от того, в какую сферу они будут направлены.

"К примеру, если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около €500 млн, а то и выше", — рассказал изданию Довина.

Представители бахрейнского бизнеса несколько раз посещали Крым в последнее время. Был подписан меморандум о сотрудничестве. Как сообщил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, участников сделки и подробности не раскрывают из-за возможных санкций.