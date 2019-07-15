МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. ФГУП "Росморпорт" рассчитывает на максимальные ежегодные поступления от портовых инвестиционных сборов до 8 миллиардов рублей, но допускает и меньшие суммы в случае снижения объема необходимых для проектов средств, сообщил гендиректор предприятия Андрей Лаврищев.

Правительство РФ утвердило правила взимания в стране инвестиционного портового сбора с судов заграничного плавания. Размер сбора будет определяться при согласовании с ФАС РФ. При этом сбор не взимается с судов, заходящих в порт без осуществления операций с грузами и обслуживания пассажиров, а также с транзитных и судов, повторно заходящих в порт после выхода из него по решению капитана морпорта или для производства девиационных работ.

"Когда формулировали свои требования к инвестиционному сбору, исходили из того, что введение не должно повлиять на конкурентоспособность российских портов с точки зрения портовых сборов. Размер сбора имеет ограничения – 7,5-8 миллиардов рублей, и его размер зависит от количества или стоимости объектов, которые необходимо создать в текущем году в российских портах. Это сумма, которая будет максимально взиматься по году", — сообщил Лаврищев на брифинге.

Он отметил, что инвестсбор устанавливается на три года с ежегодной корректировкой. "Смысл корректировки в том, что если есть объекты, которые требуется финансировать за счет инвестиционного сбора, он будет устанавливаться. Если вдруг в каком-то году появятся возможности федерального бюджета, или мы не будем иметь проектов по развитию портовой инфраструктуры, такой сбор не будет устанавливаться или взиматься", — пояснил Лаврищев.

Глава "Росморпорта" напомнил, что сборы будут взиматься в 13 портах, указанных в документах. Финансироваться за счет инвестсбора могут объекты, которые находятся в комплексном плане модернизации и развития магистральной инфраструктуры и имеют проектную документацию. "В настоящее время это создание терминала в бухте Суходол на Дальнем Востоке, терминала "Ультрамар" в Усть-Луге, это реконструкция федеральных объектов портовой инфраструктуры в Мурманске и реконструкция "Малого порта" в Восточном", — перечислил он.

Лаврищев отметил, что "Росморпорт" заинтересован, чтобы сбор начал взиматься в 2019 году: "Не буду скрывать, мы заинтересованы в том, чтобы инвестиционный сбор начал взиматься в 2019 году, но для этого нужно подготовить материалы для согласования с Федеральной антимонопольной службой".