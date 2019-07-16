МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Минимальный "грузинский набор" в российских ресторанах, куда входят бокал грузинского вина, порция хачапури и хинкали, за год подорожал на 6,5%, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили траты россиян в общепите, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года, а также первых 10 дней июня и июля 2019 года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает с более чем 700 тысяч кассовых аппаратов по всей стране в объеме порядка 35 миллионов чеков ежедневно.

"За год рост среднего чека "грузинского набора" в российских ресторанах составил 6,5%, а за месяц — с июня по июль 2019 года — 0,5%", — подсчитали аналитики.

Бокал грузинского вина за год в среднем подорожал на 2%, до 440 рублей (за месяц, наоборот, подешевел на 1%), порция хинкали за год стала дороже на 8% (на 1% за месяц) — средний чек за одну порцию аналитики оценили в 207 рублей.

Сильнее всего в составе "грузинского набора" за год подорожали хачапури — на 20%, до 137 рублей (средний чек в июле оказался на 6% выше, чем в июне).