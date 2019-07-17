МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Россия снизила вложения в госдолг США до минимума за 12 лет. В мае объем сократился до 12,024 млрд долларов. Тенденция к активному выходу РФ из американских бумаг началась в апреле 2018 года и продолжилась в ноябре. Сейчас Россия не входит даже в тридцатку крупнейших держателей трежерис. Крупнейшими держателями госдолга являются Китай (1,11 трлн долларов) и Япония (1,01 трлн долларов).

На данный момент доля американских облигаций в структуре золотовалютных резервов России составляет всего 2%, тогда как еще в начале 2018 года она доходила до 25%. В первом полугодии 2018 года Банк России стал активно выходить из трежерис. На данный момент на российские позиции в американском госдолге могут влиять отечественные банки и частные инвесторы, чья доля раньше была несопоставимо мала с ЦБ.

По мнению экспертов, отказ России от данного финансового инструмента не навредит экономической или финансовой стабильности страны. В целом, РФ может вообще отказаться от вложений в казначейские облигации США (UST), хотя в долгосрочной перспективе лучше все же диверсифицировать золотовалютные резервы (ЗВР).

СОКРАЩЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Объем вложений РФ в гособлигации США с конца мая 2018 года остается практически без изменений – на уровне 12-15 млрд долларов, что составляет всего около 2% от объема золотовалютных резервов РФ, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. До первого квартала 2018 года показатель превышал 100 млрд долларов, а доля в ЗВР составляла до 25%, напоминает он.

"После того, как крупнейший российский держатель трежерис в лице Банка России существенно сократил свою позицию, в прошлом году влияние на динамику российского портфеля гособлигаций смогли начать оказывать банки и частные инвесторы из РФ, доля которых ранее была несопоставима мала", — поясняет он.

Перед ЦБ стояла задача оптимизации валютной структуры ЗВР. Сократив в 2018 году вложения в трежерис, регулятор существенно увеличил долю активов в евро и юанях в своем портфеле, что в большей степени соответствует валютной структуре внешнеторгового оборота России.

Перевод вложений из долларовых активов в активы, номинированные в альтернативных валютах, не должен навредить российской экономике, так как это долгосрочный резерв, который не предполагается тратить в обозримом будущем ни для наращивания инвестиций, ни для поддержания финансовой стабильности, отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

"Доходность не является приоритетом в сравнении с ликвидностью и надежностью вложений", — поясняет он.

РИСКИ СОХРАННОСТИ И ДОХОДНОСТИ

Вопрос относительно потенциальной доходности и сохранности средств в ситуации мировой нестабильности нетривиален, говорит Кошелев. Риски повышаются в краткосрочном периоде ввиду роста инвестиций в китайскую экономику и недавно обострившихся экономических противоречий между США и Китаем. С другой стороны, в отношении долларовых активов примешиваются политические и экономические мотивы, что связано с угрозой потери ликвидности долларовых бумаг (в случае санкционных угроз) и потери привлекательности их цены (в случае продолжения роста процентных ставок в США).

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По словам Кошелева, с точки зрения инвестиционной тактики, интерес долларовых активов не кажется максимальным.

"Очевидно, в долгосрочной перспективе лучше иметь максимально диверсифицированные активы и вернуть долларовые активы в портфель. Однако этот долгосрочный баланс рисков требует идеального "равновесия" процентных и валютных рисков", — отмечает он.

По словам Грицкевича, изменения российских инвестиций в UST в пределах 1 млрд долларов крайне незначительны и связаны с техническими факторами, а также управлением ликвидной позицией российскими держателями.

"Учитывая незначительный объем вложений в трежерис, РФ теоретически может безболезненно полностью выйти из данных активов", — заключает он.