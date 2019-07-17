МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с номиналом, индексируемым по уровню инфляции, (ОФЗ-ИН) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,321 миллиарда рублей при спросе в 19,065 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 93,34% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,43% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,345% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,43% годовых.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 10,193 миллиарда рублей при спросе в 26,859 миллиарда рублей.

Во вторник Минфин России сообщил, что на аукционе 17 июля предложит облигации федерального займа двух выпусков — ОФЗ 26228 в объеме 20 миллиардов рублей и ОФЗ 52002 в объеме 5,322 миллиарда рублей по номинальной стоимости.