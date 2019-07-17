МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Необходимо к осени понять, готовы ли частные инвесторы вкладываться в проект "Северный широтный ход-2", для этого вице-премьер РФ Максим Акимов поручил ускорить формирование согласованной позиции по этому проекту, сообщил журналистам официальный представитель замглавы правительства по итогам заседания проектного комитета комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры.

"Проектный комитет обсудил перспективную железную дорогу Обская – Бованенково – Сабетта (СШХ–2) в дополнение к Северному широтному ходу–1 (планируемая ветка между Свердловской и Северной железными дорогами). Максим Акимов поручил ускорить формирование согласованной позиции с тем, чтобы осенью сформировать четкое понимание, готовы ли частные инвесторы реализовать СШХ-2 в рамках КПМИ до 2024 года", — сказал он.

Представитель также уточнил, что правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ожидают, что организационно-правовая форма и финансовая модель проекта "Северный широтный ход – 2" должна быть готова к концу года.

"По мнению участников федерального проекта "Северный морской путь", СШХ-1 и СШХ-2 настолько тесно взаимоувязаны с точки зрения генерации грузов для СМП, что целесообразна их реализация в комплексе. По данным правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, координирующего эти проекты, организационно-правовая и финансовая модели СШХ-2 сейчас находятся в глубокой проработке потенциальными участниками проекта. Результат этой работы ожидается к концу года", — сказал он.

Как сообщал в феврале РИА Новости официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, правительству ЯНАО дано поручение представить предложения во втором квартале 2019 года по реализации железнодорожной линии Бованенково–Сабетта без привлечения средств федерального бюджета.