МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Поправка ко второму чтению законопроекта о льготном НДС на плодово-ягодные культуры предоставит правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания с правительством.

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о льготном НДС в 10% на плодово-ягодные культуры.

"Обсудили вопрос обложения плодово-ягодной продукции налогом на добавленную стоимость. Учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории Российской Федерации, вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

"Предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в Российской Федерации, которые будут попадать под льготное налогообложение", — сообщил председатель Госдумы.