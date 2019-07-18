МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект об отмене аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Действующим законодательством предусмотрено проведение открытого аукциона на право заключать договоры о создании искусственных земельных участков на водных объектах в случае их создания за счёт средств физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, или юрлиц, а также на право выполнения работ, необходимых для создания искусственного земельного участка.

При этом аукцион признается несостоявшимся, если на участие в нём подана одна заявка и заявитель признан участником аукциона или в аукционе участвовали менее двух участников, либо если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из его участников не заявил о своём намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.

По официальным данным, с 2011 года было проведено девять аукционов, шесть их них были признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки.

"Законопроектом предлагается отменить действующие законодательные нормы о проведении аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах в связи с отсутствием конкурентной среды в этой области", — говорится в сообщении. В том числе речь идет о проведении аукционов при создании морских портов и расширении территории портов.