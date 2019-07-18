МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит изменения в правовом регулировании отдельных вопросов реализации инвестиционных проектов в свободной экономической зоне в Крыму, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается исключить нормы о необходимости согласования с Минэкономразвития России документации по планировке территории для размещения объектов, необходимых для реализации участниками свободной экономической зоны инвестиционных проектов, а также нормы, касающиеся возможности выполнения подготовительных работ до выдачи разрешений на строительство таких объектов со дня представления проектной документации на них для проведения её экспертизы", — говорится в сообщении.

Поясняется, что эти законодательные нормы не были востребованы участниками свободной экономической зоны и не имели практического применения.