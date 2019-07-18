МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит поправки в законопроект о тиражировании инновационной экосистемы "Сколково", сообщила пресс-служба кабинета министров.

Цель законопроекта – создание условий для снятия существующих территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково" за счёт тиражирования модели инновационной экосистемы с опорой на успешные региональные инновационные центры и инновационные научно-технические центры.

"Поправками к законопроекту, в частности, предлагается снять запрет на передачу в субаренду земельных участков, переданных фондом "Сколково" в аренду в целях создания и функционирования международного медицинского кластера. Полномочия по определению юридического лица, на которое возлагается реализация проекта "Сколково", предлагается закрепить за правительством России", — говорится в сообщении.