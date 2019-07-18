МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за второй квартал 2019 года в размере 26,72 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Решение о начислении дивидендов будет приниматься на внеочередном собрании акционеров компании в форме заочного голосования 6 сентября 2019 года, дата закрытия реестра — 12 августа. В случае одобрения дивидендов реестр на их получение закроется 17 сентября.

За второй квартал 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 45,94 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть снижены в 1,7 раза. Их общая сумма может составить около 22,384 миллиарда рублей, из которых на долю основного бенефициара Алексея Мордашова (77,02% акций) придется, соответственно, порядка 17,24 миллиарда рублей.

Ранее в 2019 году "Северсталь" начислила дивиденды по итогам первого квартала в размере 35,43 рубля на акцию на общую сумму около 29,68 миллиарда рублей.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,02% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.