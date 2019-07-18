МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ при участии Минстроя и Роспотребнадзора до 1 декабря проверить в регионах соблюдение законодательства при контроле за качеством возводимых жилых домов, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства.

"Генеральной прокуратуре РФ при участии Минстроя России и Роспотребнадзора провести комплексную проверку соблюдения законодательства органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при осуществлении функций по контролю за качеством возводимых жилых домов", — говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2019 года.