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ВАШИНГТОН, 18 июл /ПРАЙМ/. США внесли в санкционные списки пять человек и семь организаций в связи с Ираном и ядерным нераспространением, в том числе четыре компании из Китая и одну из Бельгии, говорится опубликованном в четверг сообщении на сайте минфина США.

Четыре человека связаны Иранской компании центрифужных технологий.

Судя по названиям компаний, они имеют отношение к производству сплавов, инженерным разработкам, экспорту и импорту.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) министерства финансов США предприняло действия в отношении сети подставных компаний и агентов, причастных к получению материалов двойного назначения для находящихся под санкциями секторов ядерной программы Ирана", — сказано в сообщении минфина.

По информации властей США, сеть действовала в интересах Иранской компании центрифужных технологий, которая "играет ключевую роль в иранской ядерной программе обогащения урана через производство центрифуг, используемых на объектах, принадлежащих Организации по атомной энергии Ирана".

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае 2019-го Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).