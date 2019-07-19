Ущерб аграриям Иркутской области из-за паводка оценили в 180 млн руб
ИРКУТСК, 19 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ оценил в 180 миллионов рублей ущерб, нанесенный производителям сельхозпродукции в зоне паводка Иркутской области, сообщает правительство региона.
Прибывший в регион первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 18 июля побывал в городе Тулуне и Тулунском районе, где обсудил ситуацию с руководителями сельхозпредприятий.
"Общие потери сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств составили почти 180 миллионов рублей. Данные по личным подсобным хозяйствам в настоящее время уточняются", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Хатуов поручил в кратчайшие сроки оценить ущерб, нанесенный личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) и индивидуальным хозяйствам граждан.
По предварительной оценке, в зону затопления попали порядка 3,8 тысячи ЛПХ. В настоящее время проведены обследования около 3 тысяч из них, сформировано более тысячи комплектов документов.
https://1prime.ru/state_regulation/20190719/830173507.html