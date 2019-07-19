МАГНИТОГОРСК, 19 июл /ПРАЙМ/. Объем вредных выбросов от промышленных предприятий в Магнитогорске к 2025 году будет сокращен почти на 15%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Здесь должно быть сокращено не менее 20%. Если мне память не изменяет, где-то к 2025 году — почти 15%, в следующие пару лет — еще пять", — заявил он в ходе общения с рабочими Магнитогорского металлургического комбината.

Кроме того, российский президент напомнил, что, согласно новым нормам законодательства, вводится новый порядок контроля за принимаемыми в этой сфере решениями.

"Теперь не просто там какие-то благие пожелания будут работать, а соглашения между субъектами федерации, регионом, между предприятием и подразделениями министерства экологии. Надеюсь, этот механизм заработает", — сказал Путин.

В ходе общения был также поднят вопрос развития региональных воздушных перевозок, и глава государства напомнил, что в этих целях создана специальная программа. "Что касается Магнитогорска, он в эту программу попадает, где-то до пяти миллиардов планируется выделить на реконструкцию магнитогорского аэропорта", — рассказал он.