МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Правительство утвердило постановление, устанавливающее порядок присвоения и подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и порядок его включения в соответствующий реестр. Документ опубликован на сайте кабмина.

Присвоение телеком-оборудованию статуса российского производится Минпромторгом РФ на основании заявления, в котором указывается перечень телеком-оборудования, конструкторская документация, в соответствии с которой оно изготовляется, сведения о распределении процессов разработки, производства и организации техподдержки телеком-оборудования на территории РФ.

Подать заявление может компания, созданная в организационно-правовой форме, предусмотренной российским законодательством, или гражданин РФ, зарегистрированный в качестве юрлица или ИП и являющийся налоговым резидентом РФ. При этом в уставном капитале заявителя суммарная доля прямого и (или) косвенного участия российских организаций без преобладающего иностранного участия, российских граждан, постоянно проживающих в РФ и не имеющих двойного гражданства, должна быть более 50%. Заявитель должен быть разработчиком ПО, используемого в телеком-оборудовании, либо обладать исключительными правами на него. Заявитель должен быть разработчиком конструкторской, программной, эксплуатационной и технологической документации на оборудование или обладать правами на нее.

Кроме того, условием присвоения телеком-оборудованию статуса российского является его производство на территории РФ, в частности — кабельной продукции, электронных блоков, монтаж элементов на печатные платы, установка ПО, финальная сборка. В телеком-оборудовании должны применяться российские интегральные схемы первого и второго уровня.