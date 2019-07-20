МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Аналитики S&P высоко оценили политику правительства РФ, подтвердив кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста", — сообщил Минфин.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

По мнению агентства, позитивно на рейтинг России влияют ее приверженность проведению консервативной макроэкономической политики, низкий уровень государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика. Негативными рейтинговыми факторами являются структурные слабости российской экономики, геополитическая напряженность и международные санкции.

Минфин позитивно оценил это решение. "Агентство традиционно отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга России", —говорится в сообщении.

"Мы рассчитываем, что сохранение позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и снижении зависимости экономики от волатильности цен на энергоносители будут признаны в качестве достаточных оснований для повышения агентством S&P суверенного кредитного рейтинга России", — заявило министерство.