МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что разработки РФ в области металлургии успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Важно, что отечественные разработки в области металлургии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, применяются в промышленном, жилищном и дорожном строительстве. А также – при реализации масштабных инфраструктурных программ и национальных проектов, которые напрямую влияют на экономический рост и повышение уровня жизни людей", — сказал Медведев в поздравительной телеграмме, посвященной Дню металлурга.

Он подчеркнул, что металлургический комплекс имеет для России стратегическое значение и от него во многом зависит развитие промышленности страны.

Медведев добавил, что впечатляющие успехи отрасли достигнуты благодаря мастерству и таланту металлургов. Он также подчеркнул работу ветеранов-металлургов, которые всегда оставались верными своему призванию.

Премьер отметил, что сегодня перед отраслью стоит множество задач, среди которых – привлечение инвестиций, модернизация предприятий, подготовка специалистов, а также внедрение энергоэффективных и экологических технологий. "Для их решения у вас есть глубокие знания, опыт, целеустремлённость. И в этом – залог дальнейших успехов", — заключил он.