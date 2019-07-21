МИНСК, 21 июл /ПРАЙМ/. Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: "дорожные карты" — к ноябрю, унифицированное законодательство — к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", — сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Отвечая на вопрос, о создании каких единых рынков с 2021 года идет речь, он пояснил, что это — рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный.