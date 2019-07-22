МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Численность официально безработных россиян с 10 по 17 июля выросла на 0,2% — до 733,85 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

"С 10 по 17 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,2 % и составила 733,85 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 34 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Алтай, Калмыкия, Крым, Северная Осетия – Алания, Хакасия, Кабардино-Балкарской Республике, Архангельской, Орловской областях.

Рост численности безработных граждан отмечен в 45 регионах. Наибольший рост наблюдался в Белгородской, Костромской, Ростовской, Сахалинской областях, республиках Адыгея, Мордовия, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, Севастополе, Камчатском крае.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 17 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 95764 человек.

В пресс-службе Минтруда добавили, что 17 июля уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 17 июля работодатели заявили в органы службы занятости 1,75 миллиона вакансий.