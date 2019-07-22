МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Виктора Гулина новым заместителем руководителя Ространснадзора, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Назначить Гулина Виктора Борисовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта", — говорится в документе.

Как сообщается на сайте Ространснадзора, ранее Гулин занимал должность заместителя начальника управления государственного железнодорожного надзора.