Медведев назначил Виктора Гулина заместителем руководителя Ространснадзора
МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Виктора Гулина новым заместителем руководителя Ространснадзора, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Гулина Виктора Борисовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта", — говорится в документе.
Как сообщается на сайте Ространснадзора, ранее Гулин занимал должность заместителя начальника управления государственного железнодорожного надзора.
https://1prime.ru/state_regulation/20190722/830180125.html