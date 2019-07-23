МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил замглавы Минэкономразвития Полину Бадасен, ранее возглавлявшую департамент макроэкономического анализа и прогнозирования, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Назначить Бадасен Полину Васильевну заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в распоряжении.

Бадасен стала директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития в феврале 2017 года. До этого она занимала должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина, а с 2012 по 2016 год была главным экономистом, начальником управления разработки макроэкономических сценариев департамента денежного-кредитной политики ЦБ РФ.