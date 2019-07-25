МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект об изменении ответственности за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Принятие законопроекта позволит исключить зависимость размера административного штрафа за нарушение правил движения по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств от способа фиксации и объекта контроля, привлекаться к административной ответственности будет только собственник транспортного средства", — сказано в сообщении.

Предлагается установить, что административная ответственность будет наступать в едином размере вне зависимости от формы собственности на транспортное средство и способа фиксации правонарушения. Предусмотренный законопроектом размер штрафа соответствует минимальному установленному в настоящее время штрафу для юрлиц.

Поправки разработаны во исполнение январского постановления КС РФ о проверке конституционности статьи 2.61 и частей 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 КоАП. Основанием для рассмотрения этого дела стал запрос Костромского областного суда, а также жалобы россиян Андрея Думлина и Анатолия Шарова.

Костромской суд приостановил производство по делу, усомнившись в конституционности тех норм КоАП, которые ставят размер штрафов собственникам грузовиков в зависимость исключительно от способа фиксации допущенного ими нарушения. Владелец и водитель большегруза Думлин, оштрафованный на 300 тысяч рублей за превышение нагрузки на ось, зафиксированное камерами, не смог убедить суды в том, что с учетом отсутствия статуса индивидуального предпринимателя и факта перевозки частного груза его следовало привлечь к административной ответственности как водителя, назначив штраф в пределах 3-4 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель Шаров, перегруз автомобиля которого также был зафиксирован автоматически, не смог в судебном порядке переложить вину на водителя грузовика, работающего по трудовому договору.

КС тогда признал спорные нормы неконституционными.