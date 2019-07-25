МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект об уточнении порядка возмещения за принудительное изъятие недвижимости для госнужд на присоединённых к Москве территориях, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить возможность реализации собственником или другим правообладателем изымаемого имущества права на получение справедливого и равноценного возмещения за принудительное изъятие недвижимого имущества", — говорится в сообщении.

Проект закона подготовлен Минэкономразвития в связи с присоединением территорий к городу Москве.

Как отмечается на сайте правительства, в соответствии с действующим законодательством при расчёте размера возмещения стоимости изымаемой недвижимости собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам эта стоимость определяется на день, предшествующий принятию решения об утверждении документации по планировке территории.

При этом акты, которыми утверждается документация по планировке территории, могут быть приняты раньше, чем решения об изъятии земельных участков. В таком случае стоимость изымаемого имущества может значительно отличаться от его стоимости, определённой на дату принятия решения об изъятии.

В случае принятия проекта стоимость имущества, изымаемого в случаях, предусмотренных законом "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к … Москве территорий", будет определяться в общем порядке, установленном Земельным кодексом.

Предлагаемые изменения будут способствовать реализации собственником или другим правообладателем изымаемого имущества права на получение справедливого и равноценного возмещения за принудительное изъятие недвижимости.