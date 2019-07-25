МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение дополнительных средств на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении дополнительных средств на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на вице-премьера правительства РФ — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева сообщила, что Бурятии будет выделено 6,6 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста.

Центры экономического роста охватывают 80% населения Дальнего Востока в целом. Для их развития на три года будет выделено 95 миллиардов рублей — на Дальнем Востоке будет построено 32 школы, детские сады, 18 больниц, 19 центров культуры, 27 спортивных объектов, закуплено оборудование для техникумов, школ, реконструируются объекты инфраструктуры.