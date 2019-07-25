МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается проводить оценку возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установить порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источники их финансирования", — говорится в сообщении.

Как указано на сайте кабмина, в настоящее время нет механизма разработки, оценки и реализации замещающих мероприятий по обеспечению вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации. Кроме того, двухлетний срок на запрет вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации, установленный законом "Об электроэнергетике", не позволяет обеспечить разработку и реализацию таких мероприятий.

По мнению Минэнерго, отсутствие эффективного механизма вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации в целом снижает надёжность энергосистемы, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной финансовой нагрузке на конечных потребителей.