МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты совместно с Минфином России закладывают в бюджет страны с 2020 года почти 150 млрд рублей на выплаты на первого ребенка. Об этом в четверг заявила замглавы Минтруда Светлана Петрова в Свете Федерации.

По словам Петровой, в настоящий момент на плановый период на выплаты на первого ребенка в бюджете РФ заложено 58 млрд рублей. представитель ведомства напомнила, что решение о продлении периода выплаты пособия на ребёнка с полутора до трех лет должно быть принято одновременно с повышением порога нуждаемости.

"Мы в связи с принятием этого закона сейчас с министерством финансов закладываем со следующего года почти 150 миллиардов, и это только выплаты на первого ребенка", – рассказала Петрова на соцкомитете в верхней палате парламента.