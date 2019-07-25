МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа, предусматривающий предоставление субсидий малому и среднему бизнесу на возобновление работы после наводнения в Иркутской области.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области", состоявшегося 19 июля 2019 года.

"Правительству РФ в целях обеспечения полной ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области внести… проект указа президента РФ,… предусмотрев… предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности", — говорится в перечне поручений.

Срок подготовки проекта — 25 июля, ответственным назначен вице-премьер Виталий Мутко.

УЩЕРБ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Путин поручил правительству подготовить к 25 июля проект указа, предусматривающий проведение до 1 сентября оценки ущерба личным подсобным хозяйствам жителей Иркутской области в результате паводка, включая утрату урожая, поголовья животных и птицы, а также принять решение о возмещении.



"Правительству РФ в целях обеспечения полной ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области внести… проект указа президента РФ… предусмотрев… проведение в срок до 1 сентября 2019 года оценки ущерба личным подсобным хозяйствам граждан, включая утрату урожая, поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, и принятие решения о его возмещении", — говорится в перечне поручений.

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Также он поручил правительству подготовить к 25 июля проект указа, предусматривающий проведение до 1 сентября оценки ущерба от разрушения жилья, объектов социальной инфраструктуры.

"Правительству РФ в целях обеспечения полной ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области внести… проект указа президента РФ,… предусмотрев… проведение в срок до 1 сентября 2019 года оценки ущерба, нанесенного в ходе наводнения жилым помещениям граждан, объектам социальной инфраструктуры, в том числе дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, объектам транспортной и коммунальной инфраструктуры, объектам энергетической инфраструктуры", — говорится в перечне поручений.

МОНИТОРИНГ НА БУДУЩЕЕ

Путин поручил до 1 ноября сформировать системы мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией.

Перечень поручений по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить… формирование системы регулярного мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией. Срок – 1 ноября", — говорится в перечне поручений.

Путин также поручил провести инвентаризацию гидротехнических сооружений.

Кроме того, ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица субъектов РФ.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.