МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ предлагает продлить до 1 ноября 2020 года с 1 ноября 2019 года сроки локализации производства коронарных стентов в России из-за санкций США в отношении "Реновы", соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как поясняется, компания "Медтроник" (операционная штаб-квартира находится в Миннеаполисе, США) уведомила АО "ГК Ренова" о том, что из-за санкций она не может продолжать взаимодействие и трансфер технологий в рамках совместного предприятия Stentex Holding S.a.r.l. (является единственным владельцем ООО "Стентекс"). Таким образом, компания "Стентекс" не смогла завершить отдельные мероприятия по локализации производства медизделий в установленные сроки.

В то же время в документе отмечается, что достигнутый уровень технологических компетенций и созданные мощности (всего в предприятие инвестировано 5,3 миллиарда рублей) позволяют ООО "Стентекс" продолжить локализацию на территории РФ производства высокотехнологичных коронарных стентов и катетеров.

"В связи с этим, проектом распоряжения правительства РФ предусмотрен перенос на один год (с 1 ноября 2019 года на 1 ноября 2020 года) срока, с которого поставляемые единственным поставщиком медицинские изделия должны считаться происходящими из РФ в соответствии с правилами определения страны происхождения товаров", — следует из пояснительной записки.

США в апреле прошлого года ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Виктора Вексельберга и контролируемую им группу "Ренова". Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран. Вексельберг позднее направил ходатайство об отмене санкций в отношении него в соответствующее подразделение минфина США (OFAC), назвав их незаконными и несправедливыми.