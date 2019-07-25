ЕРЕВАН, 25 июл /ПРАЙМ/. Экспорт в Армении в январе-июне 2019 года по сравнению с первым полугодием минувшего года снизился на 0,5%, сообщается в четверг на сайте Национального статистического комитета республики.

"В январе-июне 2019 года экспорт в Армении составил 1,17 миллиарда долларов, или 99,5% к январю-июню 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным статкомитета, импорт за отчетный период вырос на 0,5%, составив в первом полугодии 2019 года порядка 2,32 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот в январе-июне достиг 3,49 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с шестью месяцами минувшего года на 0,1%

Согласно данным статкомитета, рост показателя экономической активности за первое полугодие составил 6,5%. За аналогичный период минувшего года этот показатель достиг 8,9%.

Валовая продукция сельского хозяйства в январе-июне по сравнению с шестью месяцами минувшего года, по официальным данным, сократилась на 7,4%, спад производства электроэнергии составил 5,5%. Вместе с тем, объем промышленной продукции за отчетный период вырос на 6,9%, строительства — 4,7%, торговли — 8,9%, услуг — 15,3%.