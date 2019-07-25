МИНСК, 25 июл /ПРАЙМ/. Председатель совета республики (верхней палаты белорусского парламента) Михаил Мясникович считает неправильным, что российский бизнес выводит из Белоруссии полученную дочерними компаниями чистую прибыль, считает, что она должна направляться прежде всего на развитие этих предприятий.

"То, что часть чистой прибыли выводится материнскими компаниями — это не противоречит договоренностям с бизнесом России, национальному законодательству, международному праву. Но желательно, чтобы прибыль, которая заработана здесь, в первую очередь направлялась на развитие тех производств и мощностей, которые создают эту прибыль. В первую очередь должно быть реинвестирование", — сказал Мясникович в интервью телеканалу ОНТ, показанном в четверг.

"Я говорю об объемах, которые исчисляются сотнями миллионов долларов", — уточнил спикер, приведя в качестве примера "Газпром" и МТС.

Он заявил, что нельзя не замечать проблему вывода капитала российским бизнесом из Белоруссии.

Спикер также выступил за более активное инвестиционное сотрудничество Белоруссии и России.

"Когда будет инвестиционное сотрудничество достаточно активно, когда будут совместные компании, тогда мы сможем говорить, что процессы интеграции приобретают необратимый характер и нет необходимости в сильном вмешательстве со стороны правительств, то есть бизнес работает между собой", — сказал он.

Вместе с тем Мясникович считает недостаточным текущий масштаб создания совместных предприятий в Союзном государстве. "Мы (Белоруссия) пытаемся создавать производства в России, но, к сожалению, они не получают развития, потому что они не имеют той поддержки, какую имеют национальные производители", — сказал парламентарий.

Он назвал излишней существующую сейчас конкуренцию между российскими и белорусскими производителями на общем рынке, заявив, что конкуренция должна быть "выверенной", а к созданию новых производств нужно подходить вдумчиво. По словам спикера, при создании нового производства нужно анализировать, а есть ли уже такое в Союзном государстве и целесообразно ли создание нового.

Мясникович заметил, что Минск был бы заинтересован в том, чтобы "Газпром" стал акционером строящегося нового комплекса "Гродноазот" в Белоруссии, чтобы цены на природный газ были внутрикорпоративными и обе страны могли бы вместе производить азотные удобрения для союзного рынка и отправлять на экспорт.

"Я не призываю дружить против кого-то, но мы и объединяем усилия, чтобы выступать с единой выверенной согласованной позиции в отношении работы с третьими странами… У нас изначально высокий уровень промкооперации был, мы должны закрепить это современными методами, рыночными подходами", — сказал Мясникович.