МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в июле 2019 года снизился на 2 процентных пункта по отношению к июлю 2018 года в добывающих производствах, на 3 процентных пункта в обеспечении электроэнергией, газом и паром и кондиционировании воздуха и вырос на 1 процентный пункт в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения с июля 2018 года по июль 2019 года: в добывающих производствах снизился с 3% до 1%; в обрабатывающих производствах — вырос с минус 2% до минус 1%; в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха снизился с минус 2% до минус 5%", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, считают благоприятной 13% и удовлетворительной — 74% руководителей, в обрабатывающих производствах — 10% и 74% респондентов соответственно.

В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации равно числу пессимистически настроенных респондентов, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 6 процентных пунктов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 23% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 29%. При этом число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 17 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 22 процентных пункта.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации.