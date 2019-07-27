МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщается на сайте кабинета министров.

"Принять проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу. Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного округа, обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых бюджетных ассигнований", — говорится в сообщении.

Решение было принято на заседании 25 июля.

Ранее пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на вице-премьера правительства РФ — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева сообщила, что Бурятии будет выделено 6,6 млрд рублей на развитие центров экономического роста.

Центры экономического роста охватывают 80% населения Дальнего Востока в целом. Для их развития на три года будет выделено 95 млрд рублей — на Дальнем Востоке будет построено 32 школы, детские сады, 18 больниц, 19 центров культуры, 27 спортивных объектов, закуплено оборудование для техникумов, школ, реконструируются объекты инфраструктуры.