БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл — ПРАЙМ. Губернатор Приамурья Василий Орлов в субботу на совещании в правительстве региона заявил, что оповещать население об эвакуации в связи с паводком нужно три раза в день с помощью рассылки SMS.

"Не все люди услышали оповещение, нужно делать SMS-рассылку не реже трех раз в день, надо более регулярно давать в СМИ информацию об уровнях подтопления, хорошо бы в сравнении с 2013 годом (когда в регионе из-за паводка был введен режим ЧС федерального значения) давать, не столько эмоции, сколько цифры", — сказал Орлов на совещании.

Также, по словам главы региона, "нужно организовать работы по оповещению людей через громкоговорители".

"Один человек (во время общения с эвакуированными в пунктах временного размещения) сказал, что он не слышал (оповещения об эвакуации). Этого одного человека достаточно", — заявил губернатор.

С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.