МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Polymetal International plc вновь выпустил новые акции в рамках долгосрочной опционной программы (PSP), говорится в сообщении компании.

В соответствии с условиями программы отложенного бонуса и долгосрочной опционной программы, были выпущены 20,28 тысячи обыкновенных акций без номинала определенным лицам, из которых никто не является директором компании или лицом, осуществляющим управленческие функции (PDMR). Рыночная цена этого пакета составляет примерно 203 тысячи фунтов стерлингов (или 15,9 миллиона рублей по курсу Московской биржи).

Заявки о включении в официальный перечень ценных бумаг были отправлены на Лондонскую фондовую биржу (LSE) и в Управление Великобритании по листингу (UKLA). Ожидается, что акции будут допущены к торгам на LSE 30 июля текущего года. После размещения общий выпущенный акционерный капитал компании составит 470 миллионов 183,404 тысячи акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.

Опционная программа Polymetal предусматривает ежегодные вознаграждения со сроком вступления в силу через четыре года и дополнительным периодом последующего обязательного владения акциями в течение одного года. Первая выдача опционов по плану PSP была произведена в апреле 2014 года, а 2018 год стал первым годом потенциального получения ценных бумаг.