МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,2%, сообщает Росстат.

По данным ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 6,743 триллиона рублей (32,8 тысячи организаций получили прибыль в размере 7,676 триллиона рублей, 15,6 тысячи организаций имели убыток на сумму 933,2 миллиарда рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 36% с 38,8% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 30,2% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 31%. В строительстве убыточными оказались 31,1% компаний против 33,3% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 25% компаний против 25,4% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 21,5% против 23% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 33,9% компаний против 35,6% в прошлом году.