МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") получит 3,5% уставного капитала компании Chaarat после конвертации ее бондов на 10 миллионов долларов, полученных в счет оплаты за рудник Капан в Армении, следует из материалов компании.

"Polymetal объявляет, что после продажи в январе 2019 года месторождения Капан компании Chaarat Gold Holdings Limited,… "Полиметалл" согласился передать конвертируемые облигации Chaarat стоимостью 10 миллионов долларов, а также снять взаиморасчеты по оборотному капиталу по договору купли-продажи в обмен на 14,638 тысячи новых обыкновенных акций Chaarat стоимостью 0,01 доллара за акцию. Новые акции составят 3,5% от увеличенного уставного капитала Chaarat", — говорится в материалах.

Компания отмечает, что на новые акции устанавливается мораторий на продажу на 12 месяцев, при этом Chaarat будет иметь преимущественное право их выкупа у "Полиметалла".

Кроме того, в рамках договоренности, дочерняя структура Chaarat — Chaarat Gold International Limited — согласилась освободить "Полиметалл" от гарантий и обязательств по возмещению убытков по договору купли-продажи месторождения Капан (за исключением некоторых ограниченных обязательств). Компания Chaarat также согласилась отказаться от эксклюзивного и преимущественного права на покупку Личкваза — последнего актива "Полиметалла" в Армении. Это позволит привлечь новых покупателей к сделке.

"Обмен конвертируемых облигаций на акции Chaarat, наряду со снятием взаиморасчетов по оборотному капиталу и освобождением от части гарантий и обязательств по возмещению убытков позволит Polymetal сохранить участие в Chaarat, ограничив при этом связанные с этим страновые риски", — заявил главный исполнительный директор группы Виталий Несис.

В январе Polymetal Int завершил продажу месторождения Капан в Армении компании Chaarat Gold за вознаграждение в размере 55 миллионов долларов. В частности, 10 миллионов долларов из общей суммы были выплачены конвертируемыми облигациями Chaarat с погашением в 2021 году. Капан являлся самым мелким месторождением в портфеле Polymetal с высоким уровнем затрат. На 1 января 2018 года его запасы составляли 3% от запасов группы (0,5 миллиона унций золотого эквивалента), производство — 3% от годового общего выпуска.