БАРНАУЛ, 30 июл — ПРАЙМ. Изменения методик подсчёта Росстата могли сказаться на увеличении количества бедных россиян до 14,3% в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам во вторник в Барнауле глава Минтруда РФ Максим Топилин, отвечая на вопросы журналистов.

"Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", — сказал Топилин.

По его словам, в первом квартале 2018 года истекал срок по исполнению указов президента РФ по увеличению заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы: учителей, научных, медицинских, социальных работников и работников культуры.

Согласно опубликованным данным Росстата, уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% к аналогичному периоду 2018 года.