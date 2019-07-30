МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Годовой темп прироста ВВП в РФ во втором квартале 2019 года возрос до 0,5-1%, в третьем квартале по мере реализации нацпроектов и увеличения государственных инвестиций прирост экономики ускорится до 0,8-1,3%, такая оценка содержится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Экономика".

Банк России в середине июня снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. При этом в 2020 году регулятор по-прежнему ожидает роста российской экономики на 1,8-2,3%, в 2021 году — на 2-3%. Всемирный банк в начале июня также понизил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с апрельских 1,4%. По данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года был на уровне 0,5%.

"При этом в июне 2019 года экономическая активность повысилась. Улучшилась динамика показателей потребительского спроса. Ускорился рост промышленного производства, что может носить временный характер. Динамика индикаторов инвестиционной активности также оставалась неустойчивой. По оценкам Банка России, во втором квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП возрос до 0,5–1%", — пишут авторы комментария.

"В третьем квартале 2019 года по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций прирост ВВП ускорится до 0,8–1,3%", — по-прежнему считают в ЦБ. В июне, по оценкам Банка России, продолжилось сокращение инвестиций в основной капитал как по отношению к предыдущему месяцу, так и в годовом сопоставлении — на это указывает динамика косвенных индикаторов, в первую очередь импорта товаров инвестиционного назначения, пояснил регулятор.

"В целом во втором квартале 2019 года сокращение показателя оценивается в 1,3–1,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2018 года", — отмечают в Банке России. Так, в апреле-мае капитальные расходы бюджетной системы, по оценкам, сократились на 11,8% в номинальном выражении, приводятся данные в документе.

В этих условиях вклад государственных инвестиций в годовой прирост вложений в основной капитал во втором квартале, по оценке, сохранился отрицательным. По оценкам ЦБ, темп прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств составил 1,3–1,8%, а валовое накопление основного капитала (ВНОК) в годовом сопоставлении сократилось на 0,5–1%. Понижение оценки прироста регулятор связывает со слабой динамикой показателей инвестиционной активности, в том числе импорта инвестиционных товаров, во втором квартале, а также значительным уменьшением тех компонентов ВНОК, которые не входят в расчет показателя инвестиций в основной капитал.