КИШИНЕВ, 30 июл /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев и Москва могут в сентябре подписать соглашение о социальных гарантиях, чтобы стаж молдавских граждан, работавших в РФ, учитывался при их выходе на пенсию.

"Мы сейчас ведем серьезную работу для того, чтобы в этом году, возможно, в рамках межправкомиссии, которая соберется в Москве, мы подписали соглашение о социальных гарантиях с Россией. Заседание комиссии будет 17-18 сентября, я думаю, мы должны подписать", — сказал Додон в эфире "Прямой линии", транслируемой на странице президента в соцсети "Одноклассники".

По словам Додона, соглашение о социальных гарантиях предусматривает, что при выходе граждан Молдавии на пенсию будет учтен их стаж, полученный во время работы в РФ. Эти же нормы будут действовать в отношении граждан России, работавших в Молдавии.

"Это очень важно с учетом того, что около миллиона наших граждан находятся за рубежом. Это касается большого количества наших граждан", — подчеркнул президент.

Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и РФ на 2009-2020 годы", подписанной в ноябре 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны РФ является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, со стороны Молдавии — вице-премьер по реинтеграции республики Василий Шова.