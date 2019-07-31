МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит законопроект, наделяющий его правом утверждать требования к годовым отчётам госкорпораций, сообщила пресс-служба кабинета министров.

По действующему законодательству утверждение долгосрочной программы деятельности и развития госкорпорации и госкомпании, которая предусматривает выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей, или другого документа о долгосрочном планировании находится в компетенции высшего органа управления госкомпании.

"В целях повышения эффективности использования госкорпорациями, госкомпаниями и публично-правовыми компаниями бюджетных средств законопроектом предлагается внести изменения в ряд федеральных законов, определяющих правовое положение госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний. Правительство России предлагается наделить полномочием утверждать требования к форме и содержанию их годовых отчётов о выполнении программ деятельности, стратегий развития", — говорится в сообщении.