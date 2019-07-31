МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит законопроект, наделяющий его правом определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных в РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Представители Минпромторга в июле сообщали РИА Новости, что ведомство предлагает закрепить приоритетное право использования судов, построенных на верфях РФ, при работе в Арктике и внести соответствующие изменения в Кодекс торгового мореплавания. Речь идет о приоритетном праве владельцев построенных в РФ судов при перевозках угля, нефти, газового конденсата и других грузов, в том числе, каботажных, в российской Арктике, уточняли в ведомстве.

"Законопроектом предлагается установить механизм, предоставляющий правительству России право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории России", — говорится в сообщении правительства.

Изменения будут стимулировать судоходные, лизинговые компании и судостроительные организации, в том числе и иностранные, к размещению судостроительных заказов и производства комплектующего судового оборудования в России, отмечает кабмин.

Сегодня средняя загрузка отечественных верфей составляет не более 40–50%, уточняется в материалах. Это не позволяет обеспечить рентабельную работу предприятий отрасли, их развитие и модернизацию мощностей. Основные меры господдержки направлены на стимулирование судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний, при этом поддержка отечественных судостроительных предприятий осуществляется лишь косвенным образом и не гарантирует размещение заказов на российских верфях, говорится в сообщении.

В мае представители Минпромторга в ходе совещания по плану развития СМП до 2035 года призвали разработчиков уделить в плане особое внимание российскому судостроению, в том числе, определить операции, которые будут выполняться в обозначенной зоне исключительно судами под российским флагом и построенными на территории РФ.