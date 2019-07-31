МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит проект поправок к законопроекту, который обеспечивает возможность использования российскими организациями переводных аккредитивов в расчетах при осуществлении валютных операций с иностранными контрагентами в рамках внешнеторговой деятельности, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Поправки вносятся к законопроекту, который Госдума приняла в первом чтении в мае. Он направлен на либерализацию валютного законодательства, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Порой, по его словам, возникает ситуация, когда невозможно исполнить требование о возврате выручки в полном объеме, и это считается нарушением. Законопроект исправляет ситуацию, отмечал глава кабмина.

"Законопроект направлен на обеспечение возможности использования резидентами при осуществлении валютных операций с нерезидентами в рамках внешнеторговой деятельности такой формы расчётов, как переводные аккредитивы. Это позволит защитить интересы российских производителей экспортных товаров, гарантируя поступление в их пользу экспортной валютной выручки, обеспечит сближение условий ведения бизнеса в России с международной практикой", — поясняется в сообщении правительства.

При этом поправками к законопроекту предусматривается включение в виды договоров, по которым резидент не нарушает условия репатриации, если банками-корреспондентами из платежей удерживается комиссионное вознаграждение, договора займа о предоставлении нерезиденту иностранной или российской валюты.