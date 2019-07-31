МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Норильский никель" в первом полугодии 2019 года увеличил выпуск никеля на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 109,682 тысячи тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск меди за этот период вырос на 9% — до 251,304 тысячи тонн, палладия — на 10%, до 1,533 миллиона унций, платины — на 16%, до 388 тысяч унций.

Компания подтверждает прогноз производства металлов группой "Норильский никель" на 2019 год, говорится в релизе.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В 2018 году компания увеличила выпуск никеля на 1% — до 218,8 тысячи тонн, меди — на 18%, до 473,7 тысячи тонн.