МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ начало обсуждение проекта закона "Об обязательных требованиях", который был разработан в рамках проекта "регуляторной гильотины", пишет газета "Коммерсант" в четверг.

Новый "материальный" законопроект посвящен практически любым обязательным требованиям. Исключения составляют требования к госслужбе, обороне и ВПК, а также госбезопасности, атомной энергетике и ЦБ.

Одним из ключевых положений новой "регуляторной конституции" является то, чтобы любые обязательные требования к бизнесу должны быть официально опубликованы, внесены в публичный реестр и иметь по умолчанию срок действия только пять лет.

По мнению МЭР, если не прописать такую актуализацию и срок ее действия, обязательные требования теряют силу.

Наделение федеральных органов властимонопольными полномочиями вводить такие новые требования должно завершиться осенью 2022 года.