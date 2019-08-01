МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,433 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 1,4%, до 250,338 миллиарда рублей.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2018 году группа снизила производство стали на 1,5% — до 12,66 миллиона тонн.