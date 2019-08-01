МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Минкомсвязь объявило закрытый конкурс на подготовку плана конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в РФ, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно условиям конкурса, цена контракта не может превышать 203,4 миллиона рублей. Победитель должен будет подготовить план до 25 ноября 2019 года.

Победителю предстоит определить полосы радиочастот для развертывания сетей 5G/IMT-2020 на территории РФ, разработать предложения по перспективному использованию сетями 5G/IMT-2020 диапазонов частот. Также необходимо определить перечень городов РФ, в которых экономически целесообразно внедрение сетей 5G/IMT-2020. Кроме того, победитель должен будет определить порядок реализации и источники финансирования мероприятий по проведению конверсии радиочастотного спектра.

Помимо этого, нужно будет оценить объем затрат федерального бюджета, сформировать предложения по источникам средств и графику их расходования, в том числе с учетом принципов информационной безопасности создаваемой сети, оценить экономическую эффективность (сравнение затрат федерального бюджета и размеров налоговых поступлений) проведения мероприятий по конверсии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 сентября, они будут рассмотрены 9 сентября.